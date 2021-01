Vigilante sem carta foge à PSP, despista-se contra muro e acaba detido no Porto

Um vigilante, de 30 anos, foi detido por conduzir sem carta, após ter fugido à PSP, esta terça-feira à noite, no Campo Lindo, Porto. Foi notificado para ir a tribunal.





Os agentes da esquadra do Bom Pastor estavam de serviço, à civil, na rua do Campo Lindo, e quando abordaram o condutor, pelas 23h00, aquele colocou-se em fuga. Percorreu a rua, sem tomar as devidas precauções de segurança rodoviária, e acabou por se despistar contra um muro, na travessa do Campo Lindo. Ao fazer marcha-atrás para prosseguir a fuga, embateu na viatura da PSP. Foi imediatamente detido.





No decurso das diligências policiais, os agentes verificaram que o vigilante não tinha habilitação legal para conduzir. Foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.





Já no sábado, um condutor, de 37 anos, fugiu à PSP numa operação de fiscalização, na rotunda da Bonjóia, Porto, acabando por se despistar na ponte do Freixo. Presente a primeiro interrogatório, ficou em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.