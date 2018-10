Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila de Soure volta a ter luz, mas muitas localidades continuam às escuras

Município espera agora garantir o abastecimento de água a 75% a 80% do concelho.

18:16

A maioria da vila de Soure passou a ter luz, às 16h30 desta segunda-feira, depois da maioria do concelho ter ficado às escuras devido à tempestade Leslie, informou a autarquia, que referiu que muitas localidades continuarão sem eletricidade.



"Em quase toda a vila de Soure há luz, neste momento", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, referindo que o reposição surgiu após a EDP ter garantido um fornecimento de eletricidade alternativo com energia vinda do concelho vizinho de Condeixa-a-Nova, através da recuperação de uma antiga linha de média tensão.



O ministro da Administração Interna, Eduarda Cabrita, tinha garantido no domingo que a vila de Soure, um dos concelhos mais afetados pela passagem do furação Leslie, que atingiu a região Centro, teria energia elétrica ainda nessa noite, o que não se verificou.



A autarquia está ainda à espera de mais geradores que possam alimentar postes de transformação da EDP nas sedes de freguesia, disse.



No entanto, essa operação só deverá ser realizada "durante o dia de amanhã", sublinhou, acrescentando que a Câmara pretende arranjar ainda mais geradores para dar resposta a outras aldeias de Soure.



Grande parte das localidades de Soure vai passar a terceira noite às escuras, depois da tempestade Leslie ter afetado este concelho do distrito de Coimbra.



Relativamente às escolas, alguns estabelecimentos escolares vão já reabrir na terça-feira, mas deverão manter-se encerradas várias escolas básicas e a Escola Secundária Martinho Árias, situada na vila, devido a danos provocados nas coberturas, acrescentou Mário Jorge Nunes.



Ainda esta segunda-feira, o município espera garantir o abastecimento de água entre 75% a 80% do concelho, através da mobilização de mais geradores nas captações de água, anunciou.



A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.



Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.