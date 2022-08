Durante oito anos, um homem infernizou a vida da mulher com quem vivia e com quem chegou a ter um filho. Um episódio de violência física há poucas semanas ditou a separação do casal.



A vítima fugiu de casa, na zona de Torres Vedras, mudou de emprego, colocou o filho em local seguro e por alguns momentos julgou ter escapado ao horror.









