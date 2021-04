O ex-militar que matou Maëlys Araújo vai começar a ser julgado pelo homicídio e sequestro da menina de 9 anos no início de 2022, mas já teve uma pequena ‘vitória’ na fase de instrução. Apesar de uma perícia psiquiátrica comprovar as tendências pedófilas, de uma confissão ao companheiro de cela e de vídeos com abusos a crianças cometidos pelo próprio, Nordhal Lelandais viu ...