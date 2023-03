O Tribunal de Matosinhos condenou esta quinta-feira, a 15 anos de prisão, um homem, de 40 anos, que no ano passado violou duas jovens, na Maia. Pedro Miguel terá ainda que pagar 20 mil euros a uma das vítimas e 30 mil à outra.





Os casos aconteceram em maio de 2022. O arguido, munido com um faca ou uma navalha, ameaçou as vítimas na estação do Metro de Castêlo da Maia e levou-as para lugares isolados onde as violou.