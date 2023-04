Um homem que foi punido com uma pena de três anos e oito meses de prisão, suspensa, por controlar, humilhar e violar a companheira com um pepino e vibradores, viu o Tribunal da Relação de Coimbra confirmar a decisão. Em causa estão crimes de violência doméstica e violação de trato sucessivo, que o arguido negava e pretendia no recurso a “absolvição integral”, mas os juízes desembargadores não deram razão.









