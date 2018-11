Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violência e falta de polícia levam medo a escola em Loures

80 casos desde o ano passado geram protestos na EB 2,3 Mário de Sá Carneiro.

Por Sara G. Carrilho | 08:47

Uma discussão entre dois alunos da EB 2,3 Mário de Sá Carneiro, em Camarate, Loures, há duas semanas levou a família de um dos menores a entrar armada na escola, e até a agredir um funcionário.



Este foi apenas um dos 8 incidentes ali registados desde o início do ano letivo, a que se juntam 72 situações de violência e desinteresse escolar no ano letivo passado. Apenas oito ocorrências foram reportadas à PSP.



Os dados são de um estudo recente, a que o CM teve acesso, e surgem na sequência da onda de violência nesta escola nas últimas semanas, que levou os pais a protestarem. A situação está a ser acompanhada por entidades, incluindo o Bloco de Esquerda, que já questionou o Governo. Um dos problemas apontados é a falta de meios da PSP.



As equipas da Escola Segura da PSP em Camarate não têm viatura própria há 4 anos, o que obriga os agentes a irem a pé ou de transportes públicos.