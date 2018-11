Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violência em escola dá protesto em Loures

Último episódio ocorreu na quinta-feira, quando "duas carrinhas brancas cheias de gente com facas e paus pararam à frente da escola".

A repetição de episódios de violência levou esta segunda-feira perto de uma centena de pais a protestarem à porta da escola EB2/3 Mário de Sá Carneiro, em Camarate, Loures.



O grupo invadiu o estabelecimento de ensino, um funcionário foi agredido com violência e corre o risco de perder a audição num dos ouvidos, admitiu a diretora Marilisa Cambraia.



Na origem desta invasão – a segunda em menos de um mês – estão conflitos classificados como "normais" entre alunos, que ganham dimensão quando os pais são alertados para a situação e correm para a escola para fazer justiça pelas próprias mãos.



A Associação de Pais, que organizou o protesto, questiona por que razão o sistema de videovigilância instalado nunca foi ativado e exigem reforço de meios da PSP, uma vez que as equipas do programa Escola Segura não têm qualquer viatura disponível para responder às ocorrências.