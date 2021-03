Violenta colisão entre ambulância e carro faz um ferido grave em Vila Real de Santo António

Uma pessoa ficou gravemente ferida na sequência de uma violenta colisão entre uma ambulância e um carro, durante a manhã desta terça-feira, na zona de Aldeia Nova, em Vila Real de Santo António. Após a colisão, a ambulância embateu na berma da estrada.A vítima, que seguia no veículo ligeiro, precisa de atendimento hospitalar devido à gravidade dos ferimentos, tendo sido acionado um helicóptero do INEM ao local para proceder à deslocação até ao Hospital de Faro.Segundo o que oconseguiu apurar, a ambulância seguia em marcha de urgência quando se deu o acidente. No interior do veículo só se encontrava o condutor, que ficou com ferimentos ligeiros.O alerta ocorreu cerca das 08h50. Ao local acorreram 23 operacionais, acompanhados por nove veículos de socorro.