Um violento incêndio deflagrou esta quinta-feira perto de uma bomba de gasolina no Seixal.O fogo está a ameaçar umas bombas de combustível e já obrigou ao corte do trânsito na Estrada Nacional 10.26 bombeiros e 11 viaturas combatem as chamas. O alerta foi dado cerca das 19h38.Em atualização