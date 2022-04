Um sargento-chefe da GNR esteve esta quarta-feira no posto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Sines, alegadamente para ver o futuro local de trabalho. Esta ‘visita’, que a GNR confirma, revoltou os inspetores, levando mesmo o presidente do sindicato do SEF a lançar um apelo de recusa em obedecer a ordens externas.