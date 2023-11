Uma investigação do Ministério Público (MP) português, que recebeu uma denúncia do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) a participar suspeitas de corrupção, com cobrança de ‘luvas’ pela emissão de vistos e obtenção de ‘cunhas’ no agendamento de atendimentos no consulado nacional do Rio de Janeiro, Brasil, levou esta terça-feira à realização de buscas nas instalações diplomáticas.





CM sabe que o consulado português recebeu várias queixas de utentes a relatar situações que podiam configurar crimes. A Inspeção-Geral Diplomática e Consular do MNE lançou um inquérito interno. Sustentados os indícios, foi feita queixa ao MP. A investigação foi delegada na Polícia Judiciária (PJ), que recolheu prova de corrupção, peculato e falsificação de documentos no consulado do Rio de Janeiro. Assim, inspetores da PJ avançaram ontem para a realização da ‘Operação Agendódromo’, com 5 mandados realizados no Rio de Janeiro e Saquarema. Por estar a atuar no estrangeiro, a PJ pediu o apoio da Polícia Federal brasileira. Foi recolhida prova, sem que para já tenham havido detenções.



