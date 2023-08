Um homem de 32 anos atacou outro, de 27, para o assaltar, em plena Avenida Almirante Reis, no centro de Lisboa. Mas não contava que o cão da vítima reagisse em defesa do dono e mordesse o ladrão na perna direita. E muito menos estava à espera que enquanto aguardava tratamento nas Urgências do Hospital de São José, a vítima - que foi agredida e esfaqueada - surgisse e o identificasse à polícia.









