Vítima convincente e conta bancária tramam burlão do MB Way

A prestação convincente da vítima em julgamento e documentos relacionados com a conta bancária do arguido foram decisivos para que o Tribunal da Relação de Coimbra chumbasse o recurso de um burlão do MB Way, com “sotaque alentejano”, que foi condenado pelo Tribunal de Leiria - Juízo Local Criminal de Porto de Mós, por um crime de falsidade informática e um crime de burla informática e nas comunicações na “pena única” de 280 dias, “à razão diária de cinco euros, perfazendo a pena única de multa global” de 1400 euros;









