Um criador de cães buldogue foi condenado a um ano e seis meses de prisão, em pena suspensa, por um crime de tráfico, num caso em que a droga foi descoberta depois de ter sido assaltado e agredido com grande violência. Dos quatro envolvidos no assalto, apenas um dos ladrões, de 26 anos, foi identificado e julgado no mesmo processo no Tribunal de Santarém, que o condenou a cinco anos de prisão, também com pena suspensa.





O caso remonta a junho de 2018, quando a vítima do assalto, de 44 anos, estava no quintal, no concelho de Tomar, e foi abordado por um indivíduo perguntando se vendia cães. De seguida, foi atacado por outros três a murro e pontapé e atado com abraçadeiras. A GNR, chamada pela empresa de alarmes do assaltado, encontrou canábis, cocaína, MDMA e vários objetos associados ao corte e venda de droga.