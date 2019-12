Vítima mortal de acidente em Tavira estava de férias

O homem de 43 anos e de nacionalidade alemã que morreu no passado sábado num despiste na serra de Tavira estava a passar férias na região.Segundo oapurou, apesar da vítima mortal ter comprado uma residência na cidade de Tavira, ele reside na Alemanha e apenas estava na região para passar as férias de Natal e da Passagem de Ano com a mulher.O homem despistou-se no automóvel desportivo que conduzia na zona de Bemparece, na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Ia sozinho na viatura, que embateu violentamente num eucalipto no fundo de uma ribanceira.