A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) não acredita nos números oficiais de acidentes com trotinetas. Segundo a PSP, desde 2018 foram registados 555 acidentes com trotinetas de norte a sul do País, que provocaram 13 feridos graves e 441 feridos ligeiros, mas estes números estão longe da realidade e por isso está a ser feito um estudo junto dos hospitais para averiguar a verdadeira dimensão dos acidentes com trotinetas.









