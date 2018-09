Viúva do triatleta e amante saíram do tribunal vaiados. Pai de Rosa Grilo chocado

Américo Pina mostrou-se visivelmente emocionado ao ver a filha a sair do tribunal e defendeu-a de forma acérrima: "Vou lutar sempre por ela".

17:02

Rosa Grilo, viúva do triatleta, e António Joaquim ficaram este sábado em prisão preventiva. Os amantes são suspeitos dos crimes de homicído qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.





À saída do tribunal, os amantes foram fortemente vaiados. Rosa esteve sob o olhar atento do pai, Américo Pina, que não conteve as lágrimas ao ver a filha a sair do tribunal algemada.



"Vou defender a minha filha", disse Américo emocionado, acrescentando: "Vou lutar sempre por ela".







Uma nota do tribunal adianta que existe "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito (mormente na vertente de aquisição, conservação e veracidade da prova) e perigo de perturbação da ordem e da tranquilidade pública (atentendo à natureza dos ilícitos em causa e a visibilidade social que a prática daqueles crimes implica)".

Em comunicado divulgado após a inquirição dos arguidos Rosa Grilo (mulher da vítima) e António Joaquim, alegado cúmplice desta, o tribunal de Vila Franca de Xira refere que se verificam ainda os perigos constantes no artigo 204 do Código de Processo Penal (CPP) que justificam a aplicação da prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação, previstas no CPP.