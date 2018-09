Triatleta Luís Grilo morto por seguro de 100 mil euros

Luís Grilo tinha contratado um seguro de vida, no valor de cerca de 100 mil euros, que reverteriam a favor da mulher em caso de morte. Rosa sabia, motivo pelo qual decidiu assassinar o marido à pancada e a tiro, dentro de casa, em Vila Franca de Xira, com a ajuda do amante – simulando no dia a seguir, a 16 de julho, o desaparecimento da vítima.