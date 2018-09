Ainda Luís Grilo estava desaparecido e já a PJ sabia que Rosa, desesperada e diligente nas buscas pelo marido, colando cartazes na estrada com a frase "não vamos desistir, vamos encontrar-te", tinha afinal um amante – que sustentava e com quem se encontrava em hotéis. Ela, que, no dia em que os inspetores lhe perguntaram se ...