António Joaquim é o suspeito de ter matado o triatleta Luís Grilo

Oficial de Justiça está detido, sob suspeita de ter cometido o crime em conluio com a mulher da vítima, Rosa Grilo.

19:35

O homem suspeito de matar Luís Grilo , o triatleta de Alenquer assassinado chama-se António Joaquim e é oficial de Justiça.O suspeito do homicídio, que terá praticado em conluio com a mulher da vítima, tem 42 anos, vive em Alverca e trabalha no Campus de Justiça de Lisboa, apurou oAntónio Joaquim conhece Rosa Grilo há vários anos e manteria uma relação amorosa com a mulher, apesar de esta ser casada com Luís Grilo. Razões sentimentais e financeiras terão estado na origem do crime.Os dois amantes serão ouvidos em tribunal esta sexta-feira.