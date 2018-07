Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinho de português morto em carro da polícia viu "joelhadas na cabeça"

Vídeo mostra a violenta detenção de André Moura em Inglaterra . Agentes estão suspensos.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Por favor audem-me! Ajudem-me!" Estas foram as últimas palavras gravadas de André Moura, 30 anos, o emigrante português que morreu em Manchester, Inglaterra, na sexta-feira passada, no interior de um carro patrulha depois de ter sido detido pela Polícia. A detenção foi filmada por um vizinho. No vídeo, que agora foi divulgado na internet, o homem protesta com os agentes por estes terem dado repetidas "joelhadas na cabeça" de André, mesmo após terem-no atingido com gás pimenta.







Dez polícias foram colocados em trabalho administrativo enquanto decorre a investigação. A autópsia não foi conclusiva quanto às causas da morte do homem com quatro filhas emigrado em Inglaterra há cinco anos. O vídeo feito pelo vizinho Barry Lee Martin foi apreendido como prova. Nele ouvem-se os gritos de André: "Magoaramme! Ajudem! Ajudem!".



O vizinho interpela os agentes e relata ter visto três a encostar Moura a uma parede. "Deram--lhe joelhadas. Foi excessivo", disse. Um polícia respondeu: "Andaste aqui à luta com ele? Não? Vai para casa!". A morte é investigada pela polícia e organizações civis.



Gás pimenta

A polícia diz que André Moura foi detido após uma chamada de "distúrbios domésticos" por causa de barulho. Os agentes usaram gás pimenta. Já durante o vídeo mandam-no parar "de resistir" e ameaçam usar de novo o spray.



"Sem resposta"

André Moura foi colocado na traseira do carro-patrulha, que demorou 20 minutos a sair do local. Na chegada à esquadra estava "inanimado e sem resposta". Foi levado para o hospital, onde a morte acabou por ser confirmada pelos médicos.