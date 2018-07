Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voluntários de Vila Nova de Famalicão distribuem sorrisos na Guiné-Bissau

Grupo entrega material escolar, vestidos e kits de menstruação, e dá formação em hospital.

Por Manuel Jorge Bento | 08:43

Voluntários da associação de emergência humanitária HumanitAVE, com sede em Pedome, Vila Nova de Famalicão, estão em missão na Guiné-Bissau, nas vilas de Farim e Pundam. A equipa, que partiu de Portugal no dia 5, tem prestado apoio aos cuidados de saúde, distribuiu kits de menstruação em Sandjal e semeou sorrisos com a entrega a mulheres guineenses de vestidos feitos por costureiras da missão.



Do trabalho que está a ser realizado nas últimas semanas pela HumanitAVE fazem parte também ações de formação em biosegurança aos técnicos do Hospital de Mansoa e a entrega de material escolar na tabanca (aldeia) de Sandjal. Os contributos angariados por escuteiros de Abação, Guimarães, estão a ser convertidos em material escolar para equipar a Escola de Pundam.