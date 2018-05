Vote nos seus heróis CM preferidos

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ao longo do último ano, o CM noticiou dezenas de casos envolvendo elementos das forças de segurança ou de socorro e cidadãos anónimos que arriscaram a vida para salvar a de outros. Atos de coragem e determinação que merecem todo o reconhecimento.



Da lista de heróis, um júri composto por diversas personalidades da sociedade civil – Naide Gomes (campeã do Mundo), Jaime Marta Soares (presidente da Liga dos Bombeiros), João Vaz (jornalista), Rui Pereira (professor universitário e antigo ministro), Joaquim Peralta (Cáritas), Luís Santana (administrador da Cofina), Manuela Eanes (fundadora do IAC), Armando Esteves Pereira (diretor-geral editorial-adjunto do CM), Joana Amaral Dias (psicóloga) e Ana Filipa (IAC) - escolheu os cinco finalistas de cada categoria: Heróis com Farda e Heróis Civis. Cabe agora aos leitores escolher o Herói dos Heróis. Participe através do telefone ou cupão do jornal. Contamos consigo.



Homenagem CM

Deram a vida para salvar a de outros

O Correio da Manhã presta homenagem a Gonçalo Conceição, Bombeiro de Castanheira de Pera, e ao jovem André Ferreira. Morreram a salvar a vida de outros.



Incêndios de 17 de junho e 15 de outubro marcam 7ª edição dos Heróis CM

A 7ª edição dos Heróis CM fica marcada pela tragédia dos fogos de 17 de junho e 15 de outubro, que roubaram a vida a mais de uma centena de pessoas. Uma catástrofe que poderia ter proporções ainda maiores, não fosse a intervenção de um conjunto de homens e mulheres que arriscaram a vida para salvar a de outros.



Mas houve outros acontecimentos que revelaram a determinação e coragem de agentes da autoridade e cidadãos anónimos, que enfrentaram a morte, mas não abandonaram quem corria perigo.



Todos eles merecem a nossa homenagem.



