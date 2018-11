Presidente da República "solidário e preocupado" com polícias

Elementos da PSP estão em protesto na Web Summit.

Por Lusa | 08.11.18

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se esta quinta-feira "solidário e preocupado" com a atual situação das forças policiais, à entrada da cerimónia de encerramento da Web Summit, em Lisboa, onde se mantêm elementos da PSP em protesto.



"O Presidente da República ouviu-nos aqui, mostrou-se muito solidário e preocupado com a nossa situação e os 12 anos de congelamento", disse à agência Lusa o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira.



O Presidente da República dirigiu-se aos polícias concentrados junto à rotunda do Bojador, no Parque das Nações, à chegada para a cerimónia de encerramento da Web Summit e confirmou também a realização de uma audiência requerida pelo sindicato.



"Iremos ser recebidos dentro dos próximos dias pelo senhor Presidente da República, confirmou-nos a marcação da audiência que o Sinapol pediu", acrescentou o sindicalista.



O presidente do SINAPOL disse ainda ser "preocupante" o anúncio feito, na quarta-feira, pelo Ministério da Administração Interna (MAI) para o Orçamento do Estado (OE) para 2019 de reforço de militares na GNR e no SEF.



"Considerando a diminuição de efetivos nos últimos anos, passámos de 23 mil em 2006 para menos de 20 mil atualmente, com tendência para serem apenas 15 mil em 2021, é preocupante que o MAI tenha anunciado o aumento para a GNR e SEF e nada para a PSP", afirmou Armando Ferreira.



Os polícias estão em protesto junto à Web Summit desde segunda-feira, distribuindo panfletos bilingues onde expõem os motivos do "protesto" contra o congelamento pelo governo de 12 anos de carreira, o que de acordo com o Sinapol "prejudica a passagem à aposentação" e "desmotiva os elementos policiais".



"Há colegas que estão a passar à aposentação depois de 36 anos de trabalho a ganhar o mesmo que alguns colegas que estão em início de carreira e é do conhecimento geral que mesmo em início de carreira o vencimento é mau", acrescentou o sindicalista.



A edição deste ano da Web Summit, a terceira em Lisboa, juntou 69.304 participantes de 159 países, mais de 1.200 oradores, mais de 1.500 investidores e 2.600 jornalistas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Portugal e desde essa altura terá gerado um impacto económico de mais de 500 milhões euros.



O contrato inicial previa três edições, mais duas opcionais, mas em outubro foi anunciado que a cimeira ficará até 2028 na capital portuguesa.