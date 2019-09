WhatsApp ajuda jovens perdidos no Gerês

Foi através da aplicação WhatsApp que quatro jovens - três neozelandeses e um cabo-verdiano -, que estavam perdidos no Gerês, deram às autoridades a informação essencial para o resgate que acabou por ser bem sucedido, seis horas depois. O final feliz teve lugar na madrugada de domingo, depois de uma mensagem com as coordenadas do local em que o grupo se encontrava.O primeiro alerta foi dado pelas 22h00 de sábado. Os jovens - três homens e uma mulher - pediram auxilio, com recurso a um telemóvel, à GNR de Terras de Bouro, explicando que se tinham afastado da trajetória que seguiam e que já não conseguiam orientar-se. Foi, de imediato, acionada uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, que, pelas 04h00, conseguiu resgatar o grupo.Fonte da GNR explicou ao Correio da Manhã que os jovens enviaram uma mensagem via WhatsApp com as coordenadas do local onde se encontravam, tendo sido mais facilmente localizados. O grupo estava num sítio ainda bastante distante de estrada. Nenhum dos jovens sofreu ferimentos ou teve de ser socorrido.