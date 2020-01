William de Carvalho revela que Bruno de Carvalho disse a Mustafá para "partir os carros dos jogadores"

William de Carvalho está esta sexta-feira em tribunal para relatar as agressões de que foi alvo e o que viu durante o ataque à Academia do Sporting, em maio de 2018.



O CM sabe, de acordo com informação avançada pelo advogado de Bruno de Carvalho, que este não estará presente nesta que é a 24ª sessão de julgamento.





Da parte da tarde, está previsto ser ouvido André Geraldes.- A juíza confrontou o jogador por este ter ligado duas vezes a Elton Camará no dia 15. Estas chamadas nunca foram atendidas. William explica que "possivelmente" ligou porque queria falar com Camará mas não se lembra.A juíza confrontou ainda William por este ter ligado a Mustafá. Este responde que lhe ligou a perguntar o que se tinha passado.William de Carvalho fala agora sobre uma reunião que aconteceu, com Bruno de Carvalho, depois do jogo do Sproting frente ao Atlético.Nessa reunião, conta o ex-leão, o "presidente virou-se para mim e disse que eu era o culpado de tudo e que já devia ter saído há muito tempo"., revela aos juízes. Nessa reunião, William questionou Bruno de Carvallho sobre esta situação. Bruno de Carvalho negou ter mandado Mustafá partir os carros.William de Carvalho começa a ser questionado sobre a reunião que Bruno de Carvalho teve com Geraldes. "O que se falou?", questionam."O presidente perguntou se, independentemente de tudo, estávamos com ele", conta acrescentando que "ninguém percebeu bem o que ele queria dizer".Nessa reunião foi ainda falado sobre o comportamento de Acuña. "O Bruno de Carvalho disse que tinha vários elementos da claque a ligar-lhe" e acrescentou ainda, diz William, que os jogadores podiam "ficar traquilos" porque ele ia "resolver esta situação"."Quando entraram chamaram por quatro jogadores. Eu era um deles", revela.William de Carvalho procura justificar o porquê do ataque a jogadores específicos. "Em relação ao Acuña julgo que foi por causa do jogo na Madeira."E em relação ao Bataglia e ao Patrício, percebeu o porquê?", perguntam os juízes. "Não", diz o ex-leão.A Procudora regressa ao tema do jogo na Madeira, uma partida em que os verdes e brancos foram derrotados. "Perdemos o jogo e os adeptos começaram a chamar-nos nomes", conta William.Os juízes voltam a questionar o jogador sobre o Aleluia: "Tem o número do Aleluia". William de Carvalho diz que "sim" e os juízes perguntam-lhe se "tiveram depois alguma conversa sobre isto [o ataque]". O jogador diz que "não"."Alguma vez tentou entrar em contacto com ele", perguntam. "Não", atira William."Na qualidade de capitão, sabia que adeptos iam ver jogadores ou falar com eles?", questionam e o jogador responde que isso "aconteceu uma ou duas vezes. Não era habitual". Era algo, que segundo o jogador, era planeado e não acontecia de surpresa.Questionado sobre se viu alguém de cara destapada durante o ataque, William de Carvalho revela que viu "o Fernando Mendes e o Aleluia na parte de fora do edifício". O ex-leão admite que falou com eles mas afirma não se recordar de lhe terem dado alguma explicação. "Não me recordo, não sei", diz aos juízes.Foi depois de os ver que William diz ter visto também Jorge Jesus. "O mister estava com sangue na cara e no pescoço", recorda. "Não sabia o que fazer, era uma situação de pânico", afirma.William de Carvalho assume, em tribunal, que viu Valter Semedo, um dos arguidos, no corredor. Disse ao jogador que falavam depois.O coletivo de juízes pergunta ao jogador de têm o contacto telefónico um do outro. "Sim", responde. Continua o interrogatório e o ex-leão é questionado se falou com Valter Semedo depois do ataque. William responde que "não".Relembrando que foi agredido no peito e nas costas, William conta ainda que lhe disseram para despir a camisola. Um atacante "agarrou-me no braço e dizia-me que eu não era digno de vestir a camisola" dos leões.Depois de ser agredido, o jogador relembra que Rui Patrício o tentou socorrer a ele e aos colegas. Depois, conta, "não vi mais agressões". "O vestiário ficou cheio de fumo e vi-os lançarem tochas".William de Carvalho começa a recordar o dia do ataque. "Eu estava no balneário quando as pessoas entraram lá", diz."Gritavam e faziam barulho", continua. "Começámos a ouvir gritos e a ver pessoas a virem em direção ao balneário". "Estávamos a sair do ginásio" quando tudo aconteceu, conta o jogador.A participar no ataque estavam "cerca de 40 homens. Eram mais do que os jogadores. Nós só éramos 23 ou 24", relembra, especificando que os atacantes "estavam de cara tapada". "Entraram, iam aos gritos e diziam que nos iam matar", diz William.Começou a 24.ª sessão de julgamento. William de Carvalho, de 27 anos, começa a ser ouvido.O jogador, que saiu do Sporting, em 2018, é questionado sobre que arguidos conheçe. Ao coletivo de juízes, o ex-leão responde que conhece o Elton Camará, o Bruno de Carvalho, o Valter Semedo, o Fernando Mendes eo Mustafá.