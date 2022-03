A primavera chegou com chuva e, até dez de abril, a tendência é de precipitação acima dos valores habituais para a época do ano, em particular nas regiões Centro e Sul. A Previsão a Longo Prazo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) levanta a possibilidade de se assistir a um recuo na percentagem do território do continente em seca, a exemplo do que aconteceu na primeira quinzena deste mês. A confirmar-se, o Minho (onde já é considerada “fraca”) poderá mesmo vir a deixar de estar nesta situação.









Segundo o IPMA, deverá chover mais do que o costume a sul do sistema montanhoso de Montejunto-Estrela, até ao final desta semana. Podem cair até 60 litros por metro quadrado acima do que é hábito - é, sensivelmente, o dobro do que choveu em Setúbal (28,6 litros), no último domingo. Só na sexta-feira e no sábado haverá uma ligeira melhoria do estado do tempo. E o mau tempo regressa logo depois.

A tendência mantém-se no início de abril. “A probabilidade da precipitação total semanal ser superior ao normal situa-se entre 40 e 60%.”





Os dados já disponíveis para o período entre os próximos dias 4 a 10 apontam para uma “anomalia positiva” nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Aveiro, na ordem dos dez litros por metro quadrado - é esta a quantidade de água que deverá, assim, cair a mais em relação ao que é normal. Em sentido inverso, nos concelhos de Castro Verde e Almodôvar cairão menos dez litros do que habitualmente.





Entre 11 e 17 de abril, “não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo”, sublinha o IPMA.





Portugal enfrenta a pior seca desde 1931, ano que marcou o início de registos regulares. Desde e até ao dia 15 deste mês, choveu 277,8 litros por metro quadrado, o que corresponde a 44 % do valor normal.



Mudança de hora traz riscos



No próximo domingo , a hora muda: à 01h00 os relógios devem ser adiantados para as 02h00. A mudança resulta em menos 60 minutos de sono, o que, segundo a neurologista Teresa Paiva, tem efeitos negativos. “Implica um maior afastamento entre a hora solar e a hora legal, o que tem consequências na saúde. Representa uma maior probabilidade de risco de cancro”, sublinhou a especialista na área da investigação e tratamento do sono.





Teresa Paiva destacou ainda ao CM o facto de a redução do tempo de descanso aumentar o risco de sofrer um acidente rodoviário ou de trabalho, e o agravamento de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).





Defensora da manutenção da hora de inverno, a médica considera que a mudança é desnecessária. “O argumento da poupança de energia é contestado por movimentos criados na sociedade”, notou a neurologista. Uma pessoa demora entre três e cinco dias para se refazer da alteração, disse.







Fechar a torneira uma hora



A ação ‘H2OFF – Hora de fechar a torneira’ apela aos consumidores para que esta terça-feira, às 22h00, não gastem água por uma hora.





ONU lembra aquíferos



A Organização das Nações Unidas (ONU) dedica este ano às “águas subterrâneas”.





Zero alerta para nitratos



A Associação Zero alerta que a presença de nitratos de origem agrícola são preocupantes.





Água subterrânea



A água subterrânea é 74% da água que é consumida no continente: 84% é para irrigação.





Barlavento algarvio e lima em nível crítico



Os dados referentes aos volumes de armazenamento das albufeiras indicam que as situações mais críticas são nas barragens do rio Lima (Minho) e no Barlavento Algarvio.





Parte de estrada abate após chuva forte em Faro



Uma estrada no centro de Faro abateu parcialmente depois das chuvas fortes do passado domingo. Esta segunda-feira de manhã, vários trabalhadores da empresa municipal Fagar estiveram a realizar trabalhos de reparação. O local foi vedado pela Proteção Civil.





Espinho remove areia e rochas



Funcionários da Junta de Freguesia de Silvalde, no concelho de Espinho, removeram esta segunda-feira as areias e as rochas depositadas pelo galgamento do mar, na madrugada de sábado, na esplanada junto ao Bairro Piscatório. A água chegou perto das habitações.