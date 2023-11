Tempestade ‘Domingos’ deixa rasto de destruição a Norte

Quedas de árvores, subidas dos caudais dos rios, derrocadas, casas e garagens inundadas, bem como ruas submersas. Estes são apenas alguns dos efeitos da tempestade ‘Domingos’, que atingiu este sábado sobretudo o Norte do País - a grande maioria das ocorrências foram no Minho. Das 00h00 às 18h00, a Proteção Civil contabilizou 683 situações; 54,5% diziam respeito a queda de árvores.





Na zona de Fiscal, em Amares, a subida do caudal do rio Homem deixou apenas visíveis os telhados das casas (antigos moinhos e celeiros) que existem nas margens. Também em Paredes, a subida do rio Ferreira obrigou ao corte da Avenida Joaquim Ribeiro da Mota, que ficou totalmente submersa. Também algumas estradas envolventes e uma ponte foram cortadas ao trânsito por precaução.