Agência Internacional de Energia alerta países para reduzirem emissão de gases poluentes

A Agência Internacional de Energia (AIE) publicou um relatório, no dia 17 de março, que alerta os governos mundiais para reunir esforços e agir "imediatamente", no sentido de reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa para a atmosfera nos próximos anos.

Para assegurar uma evolução mais sustentável do ambiente, a exploração de petróleo precisa de cair em cerca de três milhões de barris por dia até meados da década. Só assim será possível aos governos cumprirem o Acordo de Paris.

Em 2020, a procura mundial pelo petróleo diminuiu em quase nove por cento, como consequência do impacto da Covid-19. A razão para esta revisão em baixa é a limitação das viagens, devido à nova onda de contágio em muitos países, mas o mesmo relatório aponta um crescimento exponencial nos próximos anos, ultrapassando os níveis registados pré-pandemia. Um aumento a rondar os 3,5 milhões de barris diários.

"Alcançar uma transição ordeira do petróleo é fundamental para cumprir as metas climáticas, mas exigirá grandes mudanças nas políticas dos governos, bem como mudanças comportamentais. Caso contrário, a procura global pelo petróleo deverá aumentar a cada ano até 2026." sublinhou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol.

A agência é formada por 30 países-membros, incluindo os Estados Unidos da América. As soluções apontadas no documento é a adoção de veículos elétricos e a duplicação das taxas de reciclagem de plásticos, para limitar o aquecimento médio global abaixo de dois graus.