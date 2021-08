Portugal está no mapa da Organização das Nações Unidas das "zonas sensíveis", perante o agravar das alterações climáticas. O sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas levanta preocupação sobre a subida do nível do mar, a perda de biodiversidade terrestre e marítima, secas, fogos florestais e ameaça à produção alimentar.Uma maior frequência de ondas de calor agrava os riscos para a saúde. Segundo o documento, é previsível uma maior transmissão de doenças por mosquitos.