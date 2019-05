Aproveite o calor. Temperaturas altas predominam esta segunda-feira

Com o céu geralmente limpo, o sol predomina esta segunda-feira com a temperatura máxima acima do habitual para a época.Apesar da possibilidade de ventos fracos a moderados, os termómetros podem atingir os 36 graus esta quinta-feira, nomeadamente em Beja, Santarém e Setúbal, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio esta segunda-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 9 e os 26 graus.