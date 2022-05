O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, no continente, céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Évora e Setúbal) e os 17 (em Faro e Porto) e as máximas entre os 23 graus (em Faro) e os 33 (em Vila Real e Évora).

No domingo as temperaturas deverão começar a descer e a semana deverá arrancar com de chuva no Centro e Norte do País.