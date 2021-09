Ativista sueca Greta Thunberg acusa partidos de não fazerem o suficiente pelo clima

A ativista climática sueca Greta Thunberg acusou esta sexa-feira os partidos políticos de "não fazerem o suficiente" contra o aquecimento global, falando perante milhares de pessoas que se manifestaram esta sexta-feira na capital alemã numa greve climática estudantil.

"Devemos votar e vocês devem votar. Mas não se esqueçam que o voto não chega. Temos que continuar a ir para as ruas e a exigir aos nossos governantes que tomem medidas concretas a favor do clima", afirmou Thunberg na concentração de Berlim, replicada em outras cidades da Alemanha, na antevéspera das eleições legislativas na Alemanha.

Com palavras de ordem a exigir o "fim do carvão", uma multidão, entre a qual se incluíam muitos adolescentes, mas também famílias com crianças, juntou-se em frente do Reichstag, o parlamento alemão, erguendo bandeiras e faixas onde se liam frases como "a Terra tem febre", "é o nosso futuro" ou "Votem".