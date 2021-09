Barragem da Bravura só tem 20% de água

Apesar da queda de alguma chuva, a barragem da Bravura, em Lagos, é a albufeira com menor percentagem de água armazenada em todo o País, com apenas 20% do seu volume total. Este nível é considerado preocupante, uma vez que a média anual é de 61%.Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), a bacia das ribeiras do Algarve, onde se insere a barragem da Bravura, é a única que está abaixo da linha vermelha, quando as restantes albufeiras do País estão todas acima dos 40% do seu nível de armazenamento total. No entanto, no ano passado, a situação foi ainda mais dramática, uma vez que o nível de armazenamento nesta barragem chegou a baixar até aos 18,3% da sua capacidade.No geral, a maioria das barragens localizadas na região do Algarve aumentaram o seu armazenamento em relação ao ano de 2020. Apenas a albufeira do Arade desceu, já que o volume atual é de 32,8% da sua capacidade total, quando, no ano passado, era de 34,3%. Segundos os dados do SNIRH, a barragem de Odeleite, que costuma registar níveis preocupantes, está com 50,9% da sua capacidade total. Já a do Beliche tem 42,9%, e Odelouca, que é a maior albufeira do Algarve, está atualmente a 60,6 % da sua capacidade total, quando há um ano desceu até aos 52,3%.