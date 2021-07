A maior parte das barragens nacionais apresenta um volume de armazenamento superior a 80%. Em 57 albufeiras monitorizadas, há 26 com 80% da sua capacidade máxima. E entre elas figuram três das maiores barragens: Alqueva (84,2%), Castelo de Bode (87,3%) e Aguieira (96%), segundo dados da Agência portuguesa do Ambiente.









Em pior situação estão quatro com um volume inferior a 40%. As três barragens que apresentam maior preocupação são da bacia hidrográfica do Sado: Fonte Serne (29,3%), Monte da Rocha (27,7%) e Campilhas (21,9%). Já no barlavento algarvio, a barragem de Bravura (Lagos) apresenta um volume de 28,7%, o que coloca a região no laranja. Está, contudo, afastada a possibilidade de haver dificuldades de abastecimento às populações.

Volume de armazenamento por bacias hidrográficas

No principal destino turístico do País, apesar de todas albufeiras estarem com menos água do que no mês anterior, as reservas existentes são suficientes para garantir o abastecimento público por “mais de um ano”, referiu ao CM Teresa Fernandes, porta-voz da Águas do Algarve. Funcho (Silves) é a barragem na região algarvia com maior volume de armazenamento (83,4%).





A descida do nível das barragens no espaço de um mês ocorreu em dez bacias hidrográficas. Por sua vez, verificaram-se subidas no Ave e no Mondego, ambas com um armazenamento superior a 80%.





De referir que, no último mês, no seu conjunto, as barragens apresentaram uma valor de armazenamento superior ao dos últimos 20 anos.