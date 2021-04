A maior parte das barragens apresenta volumes de armazenamento superiores a 80%, o que afasta sérias dificuldades no abastecimento às populações, mesmo que ocorra uma verão seco. Na avaliação de 59 barragens, a Agência Portuguesa do Ambiente divulgou que há 32 com disponibilidades hídricas superiores a 80%. Entre elas figuram as três com maiores albufeiras: Alqueva (90,7%), Baixo Sabor (90%) e Castelo de Bode (87,9%). Por ...