As albufeiras portuguesas têm mais água mas mesmo assim ainda estão longe de atingir o máximo da capacidade. No final de dezembro, em comparação com novembro, registou-se uma subida no volume armazenado em 11 das 12 bacias monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Na bacia do Tejo a percentagem de volume armazenado manteve-se nos 74,6%.As bacias do Tejo, Mondego e Douro são as únicas que têm um volume de água superior à média de armazenamento de dezembro (1990/91 a 2019/20). A bacia do Barlavento é a que tem menos volume: 19,8%. Por barragens, a do Monte da Rocha (Ourique) está apenas com 10,8% da capacidade de armazenamento, e Campilhas (Santiago do Cacém) está a 11,6%.