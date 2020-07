Calor chega em força com termómetros a atingirem os 40 graus já na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira as previsões meteorológicas revelam que vão estar 40 graus em Lisboa, 37 graus em Coimbra, 33 no Porto e 32 em Faro.



A previsão de calor tórrido prolonga-se por mais sete dias. Em Setúbal há a indicação de 41 graus, tal como em Évora. Termómetros sobem até aos 40 graus em Beja e Santarém.

Os riscos levantados pelo calor para a saúde, leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso amarelo todos os distritos com exceção de Faro, Porto, Aveiro e Viana do Castelo.

O calor intenso resulta de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica, que origina o transporte de uma massa de ar quente do norte de África, a qual será responsável pela persistência de valores elevados de temperatura ao longo da próxima semana.