Câmara de Oeiras aciona plano de contingência para o frio

A Câmara de Oeiras acionou esta terça-feira o Plano de Atuação para as Vagas de Frio, devido às previsões de descida das temperaturas, prevendo-se o acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo no Quartel do Dafundo, informou o município.

Em comunicado, a autarquia refere que o plano de contingência prevê "uma atuação junto das pessoas em situação de sem-abrigo que, embora não seja em número significativo no concelho, requer preocupação e cuidado por parte do município".

Desta forma, em articulação com a proteção civil municipal e os bombeiros voluntários, as pessoas que venham as ser identificadas e que queiram poderão pernoitar no Quartel do Dafundo, sendo assegurados além da dormida, banho e refeições.

Na nota, a Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, acrescenta que, em conjunto com o IDEQ - Instituto para a Prevenção e Tratamento da Dependência Química e dos Comportamentos Compulsivos, será também ativado o protocolo para informar e sensibilizar as pessoas que são acompanhadas pelo organismo "para a possibilidade de serem acolhidas no Quartel do Dafundo" e de serem disponibilizadas roupas, agasalhos e 'kits' de higiene.

A Câmara de Oeiras, presidida pelo independente Isaltino Morais, indica também que a polícia municipal e a PSP irão reforçar as rondas para "identificar situações de maior risco (hipotermia) e atuar em conformidade com a gravidade da situação", encaminhando os casos sinalizados para o Quartel do Dafundo ou para os serviços de emergência médica.

"Caso haja situações não conhecidas ou não acompanhadas, podem ser referenciadas pelas entidades para a resposta de acolhimento e sujeitas a avaliação pela Divisão de Coesão Social do Município de Oeiras", salienta a autarquia, indicando que o plano de contingência contra o frio estará ativo "enquanto as condições meteorológicas exigirem".

A Câmara de Lisboa também ativou hoje o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo, devido ao tempo frio, e as estações do Metropolitano do Rossio, Santa Apolónia e Oriente irão estar abertas das 23h00 às 06h30.

A ativação do plano em Lisboa implica a abertura do Pavilhão Municipal Casal Vistoso, onde serão servidas refeições quentes, alimentos e distribuídos agasalhos, indicou o município.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar polar tem originado temperaturas inferiores ao normal para esta época.

Segundo uma nota do IPMA, a partir do final da tarde de quarta-feira, "uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima" na quinta-feira.

"Assim, no dia 11, esperam-se temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul", lê-se no comunicado.