Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte até às 18h00 de domingo

A Capitania do Funchal prolongou este sábado o aviso de agitação marítima forte até às 18:00 de domingo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso, atualizado hoje de manhã, vigorava até às 24h00, mas foi prolongado com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, referiu a capitania em comunicado.

"Informa-se ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18h00 horas locais de 28 de novembro", lê-se no texto.

A Capitania do Funchal recomenda, assim, "que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo".

De acordo com a mesma informação a ondulação na costa norte da Madeira pode atingir os quatro metros, enquanto na costa sul a ondulação deverá rondar, no máximo, 1,5 metros.

Esta é a terceira atualização do aviso de agitação marítima, que terminava inicialmente às 06h00 deste sábado.