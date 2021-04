Céu nublado em quase todo o território português marca esta terça-feira

Esta terça-feira vai contar com céu nublado para quase todo o territótio continental. São as previsões do tempo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os termómetros vão subir acima dos 20 graus nas regiões Centro e Sul. Para o Norte, espera-se sol durante todo o dia, com a máxima a atingir os 24 graus no distrito de Braga.No Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, 17 graus de temperatura máxima, com arrefecimento durante a noite.Santarém é o distrito mais quente desta terça-feira, esperando-se 27 graus de temperatura máxima.Em Lisboa, prevêm-se 25 graus de temperatura, com céu por vezes muito nublado.São esperados aguaceiros fracos para as ilhas do arquipélago dos Açores (à exceção das Flores), com os termómetros a rondar os 18 graus. Na Madeira, o céu apresentará nebulosidade, com 21 graus previstos para o Funchal.