Céu pouco nublado para este domingo

O IPMA prevê para este domingo céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.Vento do quadrante oeste.Durante a tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade no interior.Há possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo Raso até ao final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.A previsão aponta também vento fraco a moderado no quadrante oeste, soprando por vezes forte na costa sul do Algarve durante a tarde e nas terras altas do Centro e Sul até ao início da manhã e a partir do fim da tarde.Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus (na Guarda) e os 18 ( em Lisboa, Faro e Sagres) e as máximas entre os 21 graus (em Viana do Castelo) e os 30 graus (em Bragança, Castelo Branco)