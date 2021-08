Cinco ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

As cinco ilhas do grupo central dos Açores estão sob aviso amarelo, devido à possibilidade de ocorrência de chuva forte, na madrugada de domingo, revelou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado de imprensa, o IPMA prevê a possibilidade de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", entre as 00h00 e as 9:00 locais de domingo (entre a 01h00 e as 10h00 em Lisboa).

Em causa, segundo o instituto, está "a presença de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte", que "condiciona o estado do tempo em todo o arquipélago".

No entanto, o aviso amarelo (o terceiro mais grave da escala) foi emitido apenas para as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomendou que fossem tomadas medidas de autoproteção.