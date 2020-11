Dia de São Martinho traz céu pouco nublado e subida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado ou encobertono nordeste transmontano até final da manhã.A partir da tarde nas regiões Norte e Centro, o céu tornar-se-á geralmente muito nublado, em especial por nuvens médias e altas.Conte com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em particular no nordeste transmontano e Beira Alta e possibilidade de formação de gelo ou geada.Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura máxima, em alguns locais das regiões Norte e Centro.Lisboa vai contar com 10 graus de mínima e 19 de máxima. Já no Porto os termómetros vão variar entre os 11 e os 19 graus.Bragança é o distrito mais frio de Portugal continental, com 3 graus de mínima e 13 de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com céu muito nublado e 22 graus de máxima no Funchal e em Ponta Delgada.No arquipélago dos Açores são esperadas nuvens e temperaturas a variar entre os 17 graus, em Angra do Heroísmo, e os 18 graus em Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores.