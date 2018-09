Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperatura máxima de 35 graus esta segunda-feira

Previsão aponta para vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã.



A partir do meio da manhã, está previsto um aumento de nebulosidade na região Sul e interior Norte e Centro, onde a partir da tarde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no Sotavento algarvio e no interior da região Sul.



A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando temporariamente moderado do quadrante oeste no litoral oeste e nas terras altas durante a tarde e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.



As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (em Viana do Castelo, Braga e Porto) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 21 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Santarém).



Vários concelhos em risco máximo de incêndio

Doze concelhos dos distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Viseu apresentam esta segunda-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Em risco de incêndio estão os concelhos de Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Proença-a-Nova, Vila Velha do Ródão (Castelo Branco), Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Trancoso (Guarda), Freixo de Espada à Cinta (Bragança), Penedono, Sernancelhe, Tarouca (Viseu).