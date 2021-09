Gases proveniente do vulcão Cumbre Vieja, na ilha La Palma, Canárias, Espanha, poderão afetar a partir desta quarta-feira a qualidade do ar na Região Autónoma da Madeira.Revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que “irá manter-se até quarta-feira [hoje] vento do quadrante norte, pelo que o transporte de dióxido de carbono (CO2) e de enxofre (SO2) não deverá ser significativo”.