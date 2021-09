Chegada ao mar da lava do vulcão nas Canárias pode provocar explosões

A chegada ao mar da lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias, que acontecerá previsivelmente esta segunda-feira à tarde, pode provocar explosões e a emissão de gases nocivos para a atmosfera, alertaram as autoridades.

O Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias (Pevolca) prevê intensificar o dispositivo de alerta, estando já em curso a criação de um perímetro de exclusão por mar e por terra, garantiu a Capitania Marítima local.

O comité diretor do Pevolca indicou que, ao longo do dia de hoje, foram desalojados os moradores de cerca de 40 habitações em Tazacorte, uma vez que a torrente de lava, no seu caminho para o mar, está a afetar já parte do município, elevando para 5 500 os habitantes que foram daí retirados.