Pedro Sánchez viaja para La Palma para acompanhar erupção do vulcão

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, visitará este domingo a ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção esta tarde, informaram os seus serviços.

"Perante a situação na ilha de La Palma, o presidente adiou a viagem prevista para hoje para Nova Iorque", onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, "e vai visitar as Ilhas Canárias para acompanhar o desenvolvimento da situação ", referiu a assessoria de imprensa do governo espanhol, num comunicado, citado pela agência France-Presse.

O vulcão que entrou em erupção este domingo na zona de Cabeza de Vaca, em Los Llanos de Aridane, tem pelo menos cinco bocas, anunciou o presidente do Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, no encontro com a comissão do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), refere a Efe.