El volcán de #CumbreVieja en La Palma ha entrado en erupción



Ya ha comenzado la evacuación pic.twitter.com/8QEcrQtDzO — Quintana (@QuintanaTW) September 19, 2021

O vulcão de Cumbre Vieja em La Palma, nas Canárias, entrou em erupção este domingo e as autoridades já estão a retirar pessoas.Cerca de 40 residentes, com mobilidade reduzida, e alguns animais de criação, começaram a ser retirados para um local seguro.O instituto espanhol geográfico registou vários sismos com magnitude que chegou a atingir os 4,2 na escala de Richter junto à área do vulcão de Cumbre Vieja.